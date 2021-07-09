

Члены движения «Талибан» вошли в Кандагар.

Об этом сообщил источник РИА Новости.

По информации собеседника агентства, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно.

В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.

При этом губернатор Кандагара заявил, что ситуация в городе под контролем, боевики отступают. Ранее представители движения заявили, что взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.

Minval.az