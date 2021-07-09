

В мире ежеминутно от голода умирает 11 человек. Число кризисных явлений, подобных нехватке продовольствия, в 2020 году возросло в шесть раз.

Об этом говорится в отчете под названием «Вирус голода умножается» Организации по борьбе с бедностью Oxfam.

Число смертей от голода в мире превышает число летальных исходов от COVID-19 — по статистике от коронавируса умирает 7 человек в минуту.

Климатический кризис и пандемия COVID-19 привели к 40-процентному росту цен на продукты питания в мире, что усилило голод, говорится в отчете.

Представители Oxfam сообщили, что, несмотря на пандемию, мировые военные расходы увеличились на 51 млн долларов, эта цифра как минимум в шесть раз превышает сумму, необходимую ООН для борьбы с голодом.

Около 100 млн человек, проживающих в зонах конфликтов, столкнулись с угрозой голода, говорится в отчете.

Авторы документа привлекли внимание к необходимости «незамедлительно и в полном объеме» финансировать усилия ООН по предотвращению голода.

В Oxfam призвали правительства к сотрудничеству в вопросе доставки гуманитарной помощи нуждающимся в зонах конфликтов.

Minval.az