Президент Палестины Махмуд Аббас прибывает в пятницу с трехдневным визитом в Турцию.
В Управлении по связям администрации президента Турции сообщили, что визит палестинского лидера продлится до 11 июля и организован по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В повестке дня переговоров, обсуждение состояния и перспектив двусторонних отношений, передает «Анадолу».
Лидеры Турции и Палестины обсудят гуманитарную ситуацию в Палестине, усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечение межпалестинского согласия, и подготовку к выборам в Палестине.