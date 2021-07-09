

Президент Палестины Махмуд Аббас прибывает в пятницу с трехдневным визитом в Турцию.

В Управлении по связям администрации президента Турции сообщили, что визит палестинского лидера продлится до 11 июля и организован по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В повестке дня переговоров, обсуждение состояния и перспектив двусторонних отношений, передает «Анадолу».

Лидеры Турции и Палестины обсудят гуманитарную ситуацию в Палестине, усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечение межпалестинского согласия, и подготовку к выборам в Палестине.

Minval.az