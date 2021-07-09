В США пассажир самолета был оштрафован на 10,5 тысяч долларов из-за того, что отказался во время полета надеть маску. Штраф был выписан Федеральным авиационным управлением страны (FAA), сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел еще 27 февраля. Мужчина совершал перелет из штата Юта в Аризону.

«Бортпроводник семь раз напоминал ему надевать маску должным образом, и каждый раз он спускал ее с носа после того, как бортпроводник уходил», — говорится в сообщении.

Потом пассажир поругался с бортпроводником, не стал заполнять протокол о нарушении и отказался предоставлять удостоверение личности.

Также он обвинил бортпроводников в агрессивности.

Minval.az