США завершат самую длительную войну в своей истории 31 августа, когда Афганистан покинут последние из того числа военных, которое планировалось отправить домой. Об этом президент Джо Байден объявил во время выступления в Белом доме.

«Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат, — сказал Байден (цитата по РБК). — Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад».

По его словам, нынешняя ситуация с безопасностью в Афганистане только подтверждает, что еще один год войны США в стране не решит ситуацию, но приведет к тому, что ее присутствие там будет бесконечным.

Президент объяснил решение завершить вывод войск тем, что США достигли своих целей, ликвидировав террористическую организацию «Аль-Каида» в Афганистане (запрещена в России) и убив ее главу Усаму бен Ладена: «Мы достигли этих целей, вот почему мы ушли. Мы пришли в Афганистан не для строительства нации, это право и ответственность только афганского народа — решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной».

Minval.az