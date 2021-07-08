Специалисты оценили условия на юго-западе США и пришли к выводу, что в горных лесах Аризоны и Нью-Мексико может успешно выжить популяция в 90–150 особей. Зоологи считают, что восстановление популяции ягуаров будет означать возвращение исконной части фауны США. Кроме того, возвращение хищников может позитивно сказаться на местной экономике, культуре и экосистеме, пишет «Вокруг света» со ссылкой на интернет-портал Phys.org.

Поскольку сохранившиеся на территории Мексики популяции немногочисленны, а среда обитания разрушена, маловероятно, что в ближайшее столетие ягуары смогут вернуться на территорию США естественным путем. Для их реинтродукции потребуется либо разведение особей в неволе, либо транспортировка ягуаров из других регионов.

«Восстановление ягуаров в самых северных частях их исторического ареала является важным вопросом как для США, так и для Мексики, и наш документ является первым шагом для обеих стран в совместном разработке проекта концепции», — отметил директор программы Wildlands Network Mexico and Borderlands Хуан Карлос Браво.

Minval.az