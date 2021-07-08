Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщила, что число жертв при обрушении жилого дома в Сёрфсайде в окрестностях Майами выросло до 60.
80 человек считаются пропавшими без вести, пишет RT.
Дом обрушился в ночь на 24 июня.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщила, что число жертв при обрушении жилого дома в Сёрфсайде в окрестностях Майами выросло до 60.
80 человек считаются пропавшими без вести, пишет RT.
Дом обрушился в ночь на 24 июня.
Дата: 2021/07/09 0:16
Раздел: Мир
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