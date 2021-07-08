Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщила, что число жертв при обрушении жилого дома в Сёрфсайде в окрестностях Майами выросло до 60.

80 человек считаются пропавшими без вести, пишет RT.

Дом обрушился в ночь на 24 июня.

Minval.az