Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akıncı TİHA, разработанный турецкой компанией Baykar полностью за счёт отечественных мощностей, побил рекорд высоты турецкой авиации, поднявшись в небо на 38 039 футов (11 594 метра). Об этом пишет «Анадолу».

Согласно информации, беспилотник провел в этом полете 25 часов 46 минут.

В рамках длительных беспосадочных перелетов, управляемых из Летного учебно-испытательного центра Akıncı в городе Чорлу на северо-западе Турции, он преодолел расстояние в 7507 километров.

БПЛА, совершивший на данный момент 870 испытательных и тренировочных полетов, налетал в общей сложности 347 часов 28 минут.

22 апреля Bayraktar Akinci TIHA успешно прошел первые испытательные стрельбы боеприпасами. В ходе испытательных стрельб использовались «умные» боеприпасы МАМ-С, МАМ-L и МАМ-Т производства турецкой компании Roketsan.

Во время испытательных стрельб 5 июля 2021 года на Bayraktar Akinci TIHA впервые были применены снаряды с боеголовками.

Боевой дрон Bayraktar AKINCI TİHA совершил первый полет 6 декабря 2019 года. В учебно-испытательном центре Akinci в Чорлу проводятся испытания трех прототипов ударного беспилотника.

В 2021 году запланированы первые поставки Bayraktar AKINCI TİHA в ВС Турции.

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