Япония вводит режим чрезвычайной ситуации «для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения», заявил министр Ясутоши Нисимуру, который отвечает за борьбу с коронавирусом.

«Мы надеемся удержать людей от передвижений во время летних каникул и праздников до тех пор, пока вакцинация не продвинется дальше», – цитируют политика японские СМИ.

Он отметил, что в Токио растет число заражений, активно распространяется новый штамм «дельта». При этом в разгаре летний сезон, когда возрастает активность населения.

Предыдущий режим ЧС действовал в Токио до 20 июня, затем до 11 июля был введен режим усиленных мер против распространения инфекции. Эти меры чуть мягче, но все равно предполагают ограничение времени работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также продажу алкоголя.

Minval.az