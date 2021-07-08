Государственный комитет по делам развития и реформ КНР запретил строительство небоскребов высотой более 500 метров. Кроме того, ограничивается возведение башен высотой более 250 метров, пишет Bloomberg. Власти опасаются за качество объектов из-за слабого надзора за работами.

«Меры приняты для безопасности. Слишком высокие здания недостаточно эффективны и часто строятся по прихоти мэров городов», — заявил агентству доцент Гонконгского университета Цяо Шитун.

Также в комиссии решили, что здания свыше 100 метров отныне должны строго соответствовать масштабу города и пожарной безопасности.

Всего в мире лишь десять зданий выше 500 метров, пять из которых находятся в Китае, включая высочайшую в стране 632-метровую Шанхайскую башню.

В середине мая в центре Шэньчжэна накренился 355-метровый небоскреб SEG Plaza. Местное управление по чрезвычайным ситуациям связало ЧП с ветряными потоками, проходящими под строением ветками метро и разницей температур внутри здания и снаружи. Власти заверили, что 73-этажная конструкция, построенная в 2000 году, не представляет опасности, однако вход в небоскреб закрыли до завершения проверки.

Minval.az