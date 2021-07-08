В Турции горожанин случайно обнаружил на заднем дворе дома следы ранее неизвестной цивилизации. По оценкам ученых, останкам людей и древних артефактов более 8 500 лет. Выяснилось, что ученые узнали о сенсационной находке еще два года назад, но до сих пор тщательно скрывали любую информацию о ней, сообщает Hurriyet Daily News.

Наткнувшись на необычные предметы в земле, житель Турции обратился к археологам, чтобы эксперты изучили находки. Ученые не надеялись, что предварительные раскопки будут плодотворными. Однако они превратились в полномасштабное археологическое исследование, которое заняло больше двух лет.

В результате полевых работ во дворе многоквартирного дома ученые обнаружили 11 человеческих скелетов возрастом примерно 8 500 лет, а также музыкальные инструменты того же периода с тремя отверстиями. Археологи нашли разновидности пшеницы, используемые для приготовления хлеба и макарон, и такие зерна, как чечевица и ячмень.

«Мы обнаружили первые деревни человеческих сообществ, которые пришли сюда 9 000 лет назад и оставались здесь почти десять веков», — заявил Эркан Фидан, руководитель раскопок. Он добавил, что люди, живущие в регионе, знали, как заниматься сельским хозяйством, а также приручили животных.

Исследователи считают, что на этом месте в доисторические времена могло находиться неизвестное им селище. При этом ни к одной из известных цивилизаций отнести находки специалисты пока не смогли. Неизвестные останки будут подробно изучены в лаборатории факультета антропологии университета Хаджеттепе.

«В самом ближайшем будущем мы стремимся узнать много нового о возрасте, поле, болезнях этих людей, а также о том, какую пищу они ели», — заключают ученые.

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