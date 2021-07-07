Бывший президент США Дональд Трамп объявил о подаче гражданских исков против компаний Facebook, Twitter и Google и их руководителей из-за блокировки своих аккаунтов в соцсетях.

Как рассказал сам Трамп, в иске он просит «немедленно остановить незаконную постыдную цензуру американского народа», которой, по его мнению, занимаются соцсети путем блокировки неугодных им аккаунтов. Информацию распространяет «Медуза».

Трамп сообщил, что его команда не рассчитывает на мировое соглашение и выразил надежду, что этот судебный процесс окажет важное влияние на дальнейшую ситуацию с регулированием деятельности соцсетей в стране.

Facebook, Instagram, YouTube (принадлежит Google) и Twitter заблокировали аккаунты Трампа в январе 2021 года, после того как его сторонники, не согласные с результатами выборов, взяли штурмом здание Конгресса, в результате чего погибли пять человек. Соцсети сочли, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам.

Позже в Twitter сообщили, что аккаунт Трампа заблокирован навсегда. В Facebook пообещали рассмотреть возможность его восстановления через два года.

Minval.az