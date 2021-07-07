

Супруга убитого президента Гаити Мартин Моиз, получившая огнестрельное ранение в результате нападения на резиденцию государственного лидера, скончалась от ран. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию президента республики Жовенеля Моиза. Они смертельно ранили политика из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити также получила ранения в результате атаки. Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке. В то же время, большинство населения Гаити говорит на французском.

Премьер-министр страны Клод Жозеф подчеркнул, что осуждает этот «одиозный, бесчеловечный и варварский акт». По его словам, ситуация с безопасностью в стране находится под контролем.

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