

Госсекретарь США Энтони Блинкен в режиме видеоконференции провел встречу с уйгурами, побывавшими в концлагерях в Синцзьян-Уйгурском автономном районе.

Как сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, помимо семи уйгуров, которым удалось спастись из концлагерей, с главой американской дипломатии также побеседовали семьи тех, кто все еще остается в указанных лагерях.

По его словам, госсекретарю хотелось лично послушать о пережитом уйгурами и условиях, в которых они содержатся.

«Госсекретарь счел важным встретиться с этими людьми и услышать из первых уст их истории и рассказы о продолжающихся в Синьцзяне преследованиях и задержании 1 млн уйгуров. Встреча также стала возможностью для этих участников представить свои рекомендации», — отметил Прайс.

Дипломат привлек внимание к резкому расхождению в политике администраций президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа по этому вопросу.

«США очень открыто и беспрерывно говорят о продолжающихся правонарушениях, жестокостях и геноциде в Синьцзяне», — продолжил дипломат, передает «Анадолу».

По его словам, Штаты могут принять дополнительные меры в отношении виновных в событиях в указанном регионе.

При этом пресс-секретарь Госдепа не раскрыл информацию о личности участников встречи.

Ранее, 22 марта, США, Канада, Великобритания и страны ЕС ввели санкции против китайских чиновников из-за злоупотреблений и правонарушений в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Minval.az