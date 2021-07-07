Новым генерал-губернатором Канады назначена бывший лидер инуитов Мэри Саймон. Она стала первым представителем коренных народов Канады на этой должности, передает канадская телерадиокомпания CBC.

«Я могу с уверенностью сказать, что мое назначение представляет собой исторический и вдохновляющий момент для Канады и является важным шагом вперед на долгом пути к примирению», — заявила Саймон. Она произносила свою речь на английском и на инуктитуте, языке инуитов.

Мэри Саймон родилась в деревне Канжикуалюжжуак на севере канадской провинции Квебек. Ее мать была представительницей инуитов, отец — англичанином. Большую часть своей карьеры Саймон занималась защитой прав инуитов. Также была послом Канады в Дании (1999-2002) и президентом канадской организации инуитов «Инуит Тапириит Канатами» (2006-2012).

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