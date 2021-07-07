Хакеры группы Cozy Bear взломали Национальный комитет Республиканской партии США, сообщили источники Bloomberg. Агентство утверждает, что Cozy Bear связана со Службой внешней разведки России. Представитель Национального комитета Республиканской партии отрицает, что системы партии были взломаны. Посольство России назвало публикацию Bloomberg измышлениями и отвергло обвинения.

По информации Bloomberg, атака произошла на прошлой неделе. Она якобы была произведена через сервисы IT-провайдера Synnex. Агентству неизвестно, к каким именно данным получили доступ хакеры.

Представитель Национального комитета Республиканской партии Майк Рид рассказал, что корпорация Microsoft оповестила партию о возможных проблемах, связанных с Synnex. По его словам, пока нет оснований считать, что какие-то системы были взломаны или что какая-то информация была украдена. Представитель Synnex сообщил, что компании известно о нескольких случаях попыток получения доступа через ее сервисы к облачной среде Microsoft. Synnex не стала предоставлять какие-то конкретные данные до проведения полной проверки.

Cozy Bear (АРТ 29) ранее обвиняли также во взломе Национального комитета Демократической партии в 2016 году и массовой хакерской атаке на SolarWinds в 2021 году. Россия отрицает обвинения.

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