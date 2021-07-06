Бывший вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) шведка Маргарета Седерфельт избрана во вторник президентом организации. Об этом пишет ТАСС.

Новыми вице-президентами стали Пиа Каума (Финляндия), Даниэла де Риддер (Германия), Аскар Шакиров (Казахстан), Райнхольд Лопатка (Австрия) и Ирен Хараламбидес ( Кипр).

Седерфельт пообещала, что на новом посту будет работать, руководствуясь принципами подотчетности, вовлеченности и уважения к каждой стране. «Я считаю, что ОБСЕ как организация безопасности уникальна, — отметила она. — Широкая перспектива безопасности ОБСЕ является нашей сильной стороной».

Седерфельт подчеркнула, что парламентарии «несут огромную ответственность за работу для обеспечения безопасности при уважении прав человека, демократии и территориальной целостности каждой страны». Она также считает изменение климата одним из главных приоритетов в своей работе. Новая глава ПА ОБСЕ выразила надежду, что «мир станет сильнее после пандемии COVID-19».

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