

Индийские власти раскрыли масштабную мошенническую схему: преступники в белых халатах наживались на желающих привиться от коронавируса, сообщает телеканал СNN. Вместо вакцины людям делали инъекцию соленой воды.

Высокопоставленный сотрудник полицейского управления Мумбаи заявил, что в финансовом центре мегаполиса и прилегающих к нему районах злоумышленники провели 12 платных кампаний по вакцинации, в ходе которых людям вводили физраствор. Уколы сделали порядка 2,5 тыс. человек, за бесполезную процедуру они заплатили в общей сложности $28 тыс.

Аферу организовали медицинские работники. По словам представителя полиции, они, используя служебное положение, производили в стенах больниц поддельные сертификаты, флаконы и шприцы.

В настоящее время фигурантами уголовного дела числятся 14 человек. Однако в ближайшее время число обвиняемых может вырасти, ведь расследование продолжается. Полицейские занялись этим случаем после того, как к ним обратились несколько жертв мошенников, которые заподозорили, что выданные сертификаты о вакцинации ненастоящие.

Весной 2021 года Индия была мировым лидером по числу зараженных коронавирусом. После этого правительство запустило масштабную программу вакцинации. На данный момент, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Индии привито более 62 млн человек – около 4,5 % населения.

Minval.az