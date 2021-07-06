Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед согражданами за перебои в энергоснабжении населенных пунктов.

Выступая в режиме видеоконференции на открытии объектов в различных регионах Исламской Республики, Рухани признал, что в последние 2-3 недели не удается обеспечить бесперебойную подачу электричества населению страны.

По его словам, население должно быть заранее оповещено о 2-3 часовых перебоях в энергоснабжении.

«Перебои связаны с техническими проблемами. Не хочу вдаваться в детали проблемы, однако хочу отметить, что решение о перебоях в подаче электричества стало вынужденной мерой, направленной на защиту энергосистему Ирана», — сказал он.

Рухани принес извинения жителям страны, которые столкнулись с этой проблемой, заметив, что АЭС «Бушер» также несколько раз останавливала свою работу.

Minval.az