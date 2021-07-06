Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что шесть западнобалканских государств «в силу геополитических причин» в будущем станут членами Евросоюза. «Стимулирование этого процесса (подготовки вступления западно-балканских стран в ЕС. — Ред.) отвечает исконным интересам Европейского Союза», — заявила глава германского правительства в понедельник, 5 июля, по итогам конференции на тему Западных Балкан, прошедшей в онлайн-формате под председательством ФРГ, пишет «Немецкая волна».

Судя по всему, этими словами Меркель намекала на усиление влияния в регионе России и Китая, отмечает агентство Reuters. Укрепление регионального сотрудничества, которое ведется с 2014 года в рамках так называемого «Берлинского процесса», уже принесло первые плоды — например, соглашение об отмене роуминга в регионе Западных Балкан, подготовленное при поддержке Еврокомиссии и вступившее в силу 1 июля 2021 года.

В конференции 5 июля принимали участие главы правительств Сербии, Албании, Республики Северная Македония, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косова, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Комментируя позиции отдельных стран-членов ЕС относительно перспектив вступления западнобалканских государств в Евросоюз, Меркель напомнила, президент Франции Эмманюэль Макрон «совершенно четко» высказался за этот шаг. Со своей стороны, Болгария и Нидерланды относятся к подобному решению более сдержанно. В Германии также в отдельных случаях предъявляются очень высокие требования к западнобалканским государствам, резюмировала канцлер ФРГ.

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