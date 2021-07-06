С 19 июля в Англии планируется отменить большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 12 июля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Би-би-си».

В частности, будет отменено обязательное ношение масок и соблюдение дистанции, ограничения на количество людей, которые могут собираться вместе в помещении и на улице, обязательная работа из дома. Также будут сняты все ограничения на работу бизнеса.

Снятие ограничений с 19 июля планируется только для Англии — в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии власти будут самостоятельно определять срок отмены антикоронавирусных мер.

«Если мы не сможем отказаться от локдауна в ближайшие несколько недель, когда нам поможет приход лета и школьные каникулы, мы должны спросить себя: „Когда мы вообще сможем от него отказаться?“», — заявил Джонсон.

Премьер пояснил, что снятие ограничений стало возможно благодаря быстрым темпам вакцинации населения. При этом он признал рост новых случаев коронавируса и подчеркнул, что пандемия не закончится после 19 июля.

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