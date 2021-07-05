Духовный лидер католиков и глава государства Ватикан Папа Римский Франциск перенес в воскресенье плановую операцию на толстую кишку.

Как сообщил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни, состояние 84-летнего понтифика хорошее, он останется под присмотром врачей в больнице 7 дней.

«Общее состояние Его Святейшества папы Франциска хорошее, он находится в сознании и дышит самостоятельно. Операция продолжалась около трех часов, потребовалась резекция левой части толстого кишечника. Если не возникнут осложнения, он пробудет в больнице около 7 дней», — говорится в заявлении Бруни, которое приводит «Анадолу».

Minval.az