Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Орхан Инанды был задержан и доставлен спецслужбами Турции.

Выступая на заседании кабинета министров, Эрдоган заявил, что «Национальная разведывательная организация Турции провела еще одну успешную операцию».

Эрдоган объявил, что «старший офицер FETO Орхан Инанди был доставлен в Турцию».

«В результате тщательных и выверенных работ НРО доставила в нашу страну генерального директора FETO по Центральной Азии Орхана Инанди и передал его суду. мы не позволим существовать структуре, которая стремится уничтожить страну и нацию, устраивает перевороты, проливает кровь и сеет разрушение», — заявил Эрдоган, слова которого приводит «Кактус».

По его словам, на сегодняшний день в Турцию доставлено более 100 членов FETO из многих стран.

Minval.az