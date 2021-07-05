Американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти съел 76 хот-догов за 10 минут на международных соревнованиях, которые состоялись в воскресенье в Нью-Йорке и были традиционно приурочены к национальному празднику — Дню независимости США. Как заявили организаторы, Честнат установил новый мировой рекорд, передает ТАСС со ссылкой на ESPN.

Состязания с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan’s. Это шестая подряд победа на этих соревнованиях Честната, приехавшего из города Сан-Хосе (штат Калифорния). В 2020 году он установил мировой рекорд, когда съел 75 хот-догов за 10 минут. В 2019 году американец справился с 71 хот-догом. Суммарно это уже 14-я по счету его победа на этих состязаниях.

«Я так счастлив», — сказал Честнат журналистам после завершения состязаний. Он отметил, что «начал замедляться на шестой минуте», но потом нашел в себе новые силы для продолжения борьбы благодаря поддержке болельщиков.

На соревнованиях среди женщин победила Мишель Леско. Ей удалось за 10 минут съесть 30 с половиной хот-догов. В прошлом году первое место заняла Мики Судо, которая тогда съела 48 с половиной хот-догов, побив мировой рекорд. В этом году Судо не участвует в соревнованиях из-за беременности.

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