Защита водных ресурсов равносильна защите Родины. Вода – это культура и жизнь!

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия новых объектов водоснабжения в ряде провинций Анатолии, организованной в понедельник в формате видеоконференции.

По словам турецкого лидера, Турция входит в число стран, которые могут столкнуться с риском нехватки воды.

Глава государства привлек внимание к достижениям периода правления Партии справедливости и развития Турции.

«Благодаря инвестициям в размере 277 млрд турецких лир были созданы 600 водохранилищ, 590 ГЭС, 1 457 ирригационных объектов, 262 предприятия по распределению и очистке питьевой воды», — сказал президент, слова которого приводит «Анадолу».

Эрдоган сообщил, что в парламент Турции будет представлен новый законопроект «О водных ресурсах», который ускорит достижение целей в сфере регулирования водоснабжения.

Minval.az