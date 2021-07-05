Группа неизвестных вооруженных лиц похитила в понедельник из частной средней школы-интерната в штате Кадуна на севере Нигерии 140 учеников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«В момент нападения в спальных помещениях школы находились 165 учеников, — заявил один из преподавателей Эммануэль Пол. — Бандиты увезли с собой 140 учеников. Спастись от захвата удалось 25 ученикам».

В свою очередь нигерийский новостной портал Daily Trust передал, что захват заложников сопровождался стрельбой со стороны бандитов. Полиция, которая преследует преступников, уже освободила 17 учащихся.

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