По меньшей мере три ракеты были выпущены по иракской базе «Айн-Асад», где базируются военнослужащие США и другие иностранные силы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабийя».

По словам представителя возглавляемых США коалиционных сил, задействованных в военной операции «Непоколебимая решимость» Уэйна Маротто, информация об атаке начала поступать в 14:45 по местному времени, в настоящее время ведется оценка нанесенного ущерба.

В результате обстрела базы, расположенной на западе Ирака, пострадавших нет.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

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