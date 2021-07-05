

Германия разрешила въезд в страну гражданам Азербайджана. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Германии.

Согласно сообщению, с 4 июля с целью туризма посетить Германию могут граждане Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Брунея, Иордании, Канады, Катара, Косово, Молдовы и Черногории.

Власти Германии дали разрешение на въезд с 25 июня туристов из третьих стран и получивших вакцины против COVID-19 «Pfizer», «Moderna», «AstraZeneca» и «Johnson&Johnson», одобренные Европейским медицинским агентством (EMA).

Minval.az