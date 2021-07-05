Власти Бали отказались открывать границы для иностранных путешественников — это связано с распространением нового штамма коронавируса «дельта». Об этом заявил министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, передает ТАСС.

Так, индонезийское правительство планировало открыть курортный остров для туристов в начале июля. «Открытие острова невозможно, поэтому мы больше не рассматриваем такие планы», — рассказал Панджаитан.

По словам чиновника, на сегодняшний момент главной задачей является сдерживание распространения COVID-19 и увеличение количества вакцинированных. Он также пояснил, что число случаев будет расти, и добавил, что в ближайшие две недели важно нормализовать ситуацию.

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