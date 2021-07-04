Мохаммад Надер Бадарне, гражданин Израиля, находившийся в Турции в туристической поездке, был депортирован на родину после того, как разместил в соцсетях видео, на котором он сморкается в турецкую банкноту, сообщает интернет-портал newsru.co.il со ссылкой на Times of Israel.

Израильский турист был задержан полицией. Ему было предъявлено обвинение в «оскорблении символов государственного суверенитета». После этого Бадарне выслал в Израиль.

Турецкие СМИ сообщили об этом инциденте, отметив, что израильтянин намекал своим видео на обесценивание турецкой лиры.



Minval.az