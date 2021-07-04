Триста медицинских работников в Италии подали судебный иск с целью обжалования требования об обязательной вакцинации против коронавируса, сообщает The Local.

Дело, возбужденное медиками со всей северной Италии, будет рассматриваться 14 июля.

«Это не битва антивакцинаторов, а демократическая битва. Мы заставляем людей рисковать под угрозой, что им больше не позволят заниматься своей профессией», — сказал конституционный юрист Даниэле Гранара, который помог построить дело.

Также Гранара защищает десятки воспитателей, которых отстранили от работы за отказ от вакцинации.

В апреле Италия приняла закон, который обязывает всех, кто работает на государственных или частных должностях в области здравоохранения, в том числе в аптеках и лечебных кабинетах, делать прививки против COVID-19 или их отстраняли от работы без сохранения заработной платы, если их работодатель не может назначить их на другую должность.

Minval.az