Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не согласятся с общим планом стран ОПЕК+ продлить соглашение по нефти после апреля 2022 года, если им не позволят увеличить базовый уровень, от которого отсчитываются квоты добычи, пишет Bloomberg.

В Абу-Даби считают правильным намерение увеличивать добычу нефти на 400 тыс. барр. в сутки каждый месяц, начиная с августа, но полагают, что вопрос продления соглашения должен рассматриваться отдельно.

«ОАЭ выступают за безусловное увеличение производства, которое необходимо рынку», — заявил министр энергетики Сухайль аль-Мазруи. Однако, по его мнению, решение о продлении сделки до конца 2022 года «сейчас не нужно принимать». «У нас еще есть от восьми до девяти месяцев в этом соглашении, времени достаточно для того, чтобы обсудить это на более позднем этапе», — сказал аль-Мазруи.

Minval.az