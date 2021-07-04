Правительство Великобритании предлагает ужесточить законодательство для более эффективной борьбы с нелегальной миграцией, пишет ТАСС.

Соответствующий законопроект был представлен в воскресенье Министерством внутренних дел. В первом чтении он будет рассмотрен уже 6 июня. Законопроектом предложено введение уголовной ответственности за нелегальную миграцию и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от полугода до 4 лет. Кроме того, предложено установить максимальное наказание — пожизненное заключение, для лиц, которые оказывают услуги по нелегальной перевозке мигрантов. В настоящее время максимальный срок по этому правонарушению составляет 14 лет тюрьмы.

В заявлении ведомства отмечается, что предложения реформировать иммиграционное законодательство призваны «привести в порядок устаревшую систему предоставления убежища». Данная реформа позволит привлекать к ответственности тех, кто пытается прибыть в страну морем, в частности через пролив Ла-Манш.

Только за первые шесть месяцев 2021 года около 6 тыс. человек пытались достичь британского побережья через Ла-Манш на надувных лодках, в то время как за весь прошлый год этот показатель равнялся 8,4 тыс. мигрантов.

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