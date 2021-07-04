Власти Ирака сообщили об обстрелах нескольких электростанций страны, что привело к гибели семи человек, 11 получили ранения.

По данным пресс-службы правительства, обстрелы объектов энергетической инфраструктуры страны имели место в последние дни в различных районах Ирака.

Информации о том, кто именно стоит за действиями боевиков, и какое оружие и боеприпасы применялись, не приводится.

В последние дни на фоне сильной жары в различных районах Ирака наблюдаются перебои с энергоснабжением, отмечает «Анадолу».

Жители многих населенных пунктов вынуждены платить владельцам генераторов, установленных почти в каждом квартале.

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