Власти Ирака сообщили об обстрелах нескольких электростанций страны, что привело к гибели семи человек, 11 получили ранения.
По данным пресс-службы правительства, обстрелы объектов энергетической инфраструктуры страны имели место в последние дни в различных районах Ирака.
Информации о том, кто именно стоит за действиями боевиков, и какое оружие и боеприпасы применялись, не приводится.
В последние дни на фоне сильной жары в различных районах Ирака наблюдаются перебои с энергоснабжением, отмечает «Анадолу».
Жители многих населенных пунктов вынуждены платить владельцам генераторов, установленных почти в каждом квартале.