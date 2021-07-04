

Римско-католическая церковь преследовала только одну цель — «промыть мозги» коренному населению и убедиться в том, что оно перестало жить в соответствии со своей религией. Пережитые в прошлом события нанесли травму целым поколениям. Об этом агентству «Анадолу» сказал вождь общины Кауэссесс в канадском Саскачеване Кадмус Делорм.

По его словам, все началось со строительства римско-католической церкви в 1885 году. Церковь в те годы начала контролировать одно из кладбищ.

«Канадское правительство построило здесь школу-интернат и передало ее под контроль римско-католической церкви. Все, кто посещал католическую церковь с 1885 по 1972 год и скончался во время пребывания в интернате, похоронены на этом кладбище», — сообщил вождь.

Делорм отметил, что в те времена на могилах еще были надгробные камни и священники могли их спасти, но они этого не сделали.

«Надгробные камни были демонтированы в 1962 году. Более 700 безымянных могил, обнаруженных на днях, это на самом деле то самое кладбище. Это не массовое захоронение, а безымянные могилы. Помимо останков 751 ребенка здесь есть и другие захоронения», — сказал Делорм.

По мнению вождя, ответственность за трагедию в школах-интернатах несут римско-католическая церковь и канадское государство.

«Католическая церковь преследовала только одну цель — «промыть мозги» коренному населению и убедиться в том, что оно перестало жить в соответствии со своей религией. Пережитые в прошлом события нанесли травму целым поколениям. Вот почему ставятся под сомнение наши рассказы по этому поводу. Живые свидетели тех событий — наши старейшины. Но некоторые из них сильно привержены католической вере, а другие полны гнева и ненависти к тем временам», — сказал вождь.

По словам Делорма, коренные народы Канады ждут извинений от Папы Римского Франциска.

«Мы знаем, что нет идеальных стран. Канада сейчас имеет шанс показать всему миру, как поступать правильно. Большинство представителей коренных народов любят Канаду и гордятся тем, что являются ее гражданами. Сейчас для улучшения ситуации необходимо обнародование имен тех, кто похоронен в обнаруженных могилах. Людям нужно место, куда бы они могли пойти помолиться», — подчеркнул собеседник АА.

Вождь общины Кауэссесс в канадском Саскачеване Кадмус Делорм 24 июня сообщил об обнаружении безымянных могил с останками 751 ребенка на территории бывшей церковной школы-интерната для детей индейцев в провинции Саскачеван на западе Канады, которая действовали до 1990-х годов.

Ранее, 29 мая, сообщалось об обнаружении останков 215 несовершеннолетних, некоторым из которых было по три года, на месте бывшей школы для ассимиляции детей коренных народов в канадском городе Камлупс (провинция Британская Колумбия).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал обнаруженные могилы «одной из самых мрачных страниц в истории Канады».

Останки еще 182 детей найдены 30 июня на территории бывшей школы-интерната католической миссии Святого Юджина в провинции Британская Колумбия.

Таким образом, в Канаде за последний месяц обнаружены останки 1 148 детей в безымянных могилах, расположенных на территории бывших школ-интернатов для коренных жителей.

Церковные школы-интернаты, первые из которых были открыты католической церковью в 1840 году от имени правительства Канады, а последние были закрыты в 1997 году, вошли в историю как места содержания насильственно разлученных со своими семьями более 150 000 детей коренных народов.

Предполагается, что большая часть детей подвергалась жестокому обращению, сексуальному и физическому насилию, а также голоду и холоду, над некоторыми из них проводились медицинские эксперименты.

В 2008 году в Канаде была создана комиссия по расследованию подобных инцидентов в церковных школах-интернатах. По итогам расследования в 2015 году власти Канады признали деятельность канадской системы школ-интернатов «культурным геноцидом».

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