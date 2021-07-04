

Половина граждан США одобряет работу Джо Байдена на президентском посту.

Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Неодобрительно о работе Байдена высказались 42% опрошенных.

При этом около трети американцев (31%) не одобряют политику нынешней администрации в сфере борьбы с пандемией коронавируса, 62% ее поддерживают. Более половины опрошенных (51%) также недовольны тем, как президент справляется с миграционной ситуацией на границе США с Мексикой, 33% респондентов одобряют действия Байдена в этой сфере.

Minval.az