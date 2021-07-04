

Пользователей Сети поразил мужчина, сохранявший удивительное спокойствие во время вооруженного ограбления кафе в Мексике.

Как сообщает RT, инцидент произошел в одном из городов штата Нуэво-Леон. Случившееся зафиксировала камера наблюдения.

Грабитель в мотоциклетном шлеме вошел в кафе и стал требовать у людей деньги и ценные вещи. Он переходил от человека к человеку, чтобы забрать их телефоны или бумажники, держа в руке пистолет.

Некоторые, заметив вооруженного грабителя, разбежались, но один из клиентов заведения сохранял абсолютное спокойствие и продолжал есть куриные крылышки, хотя злоумышленник размахивал пистолетом возле его лица. Затем мужчина передал преступнику свои вещи, продолжая наслаждаться едой. Даже когда тот ушел, посетитель кафе ел, как ни в чем не бывало.



Minval.az