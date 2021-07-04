

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что насилие США против Ирана продолжается в форме экономического терроризма.

Он сделал это заявление по случаю 33-й годовшины одной из самых масштабных катастроф в истории мировой авиации, передает агентство «İRNA».

«Ровно 33 года назад США сбили самолет авиакомпании Iran Air, выполнивший рейс 655, в результате чего погибли все 290 мирных жителей на борту. Будучи молодым дипломатом, я был свидетелем отказа США извиниться за человеческую трагедию, которую они вызвали. Насилие США против иранцев началось задолго до этого и продолжается сегодня в форме экономического терроризма против нашего народа», написал Зариф в своем Twitter.

3 июля 1988 года самолет авиакомпании Iran Air, выполнивший рейс 655 Тегеран — Дубай с промежуточной посадкой в аэропорту города Бендер-Аббас был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США.

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