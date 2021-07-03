В английском городе Ньюквей, графство Корнуолл, мужчина чуть не оказался похороненным заживо в песке во время отдыха на пляже, сообщает издание Cornwall Live.

В четверг, 1 июля 2021 года, британец вырыл огромную яму в песке на пляже Фистрал и провалился в нее. На британца обрушился весь песок, который он оставил у краев ямы. Таким образом он оказался закопанным по шею в песок в опасной для жизни ловушке.

Друзья британца и посетители пляжа вызвали службу спасения и принялись его откапывать. Вырытого из песка мужчину доставили в больницу, ожидается, что он полностью восстановится.

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