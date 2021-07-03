Иран входит в топ-7 лидеров в мире по объемам майнинга биткоина и других монет. Об этом сообщил исполнительный директор по проекту электроснабжения майнинг-ферм Мохаммад Ходадади Бохлули, передает ИРНА.

«Благодаря сниженным тарифам Иран входит в число семи стран с самым большим объемом добычи криптовалют», — сказал он, добавив, что в рейтинге лидируют Китай, Россия, США, Казахстан, Канада, Исландия.

Бохлули отметил, что до сих пор в Иране обнаружили и закрыли свыше 196 тыс. майнинговых ферм, которые работали без лицензий.

По его словам, эти незаконные фермы потребляли 570 МВт электроэнергии.

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