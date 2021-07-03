Свыше 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата погранкомендатуры Хохон радикальным движением «Талибан», сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана.

«В субботу вечером обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург и уезда Рогистон Бадахшанской области Афганистана осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением «Талибан». В ходе боестолкновений движение «Талибан» также захватило пограничную комендатуру «Овез» уезда Хохон», — сказал собеседник агентства.

По его словам, свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Афганистана после ожесточённого сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу Таджикистана через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой «Истиклол» и 6-ой погранзаставой «Саригор» Погранотряда «Ш.Шохин».

«Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим афганским военнослужащим перейти на свою территорию», — сказал он.

Он отметил, что обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников.

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