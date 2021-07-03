Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял участие в субботу в открытии новой базы ВМС страны «3 июля» на средиземноморском побережье в провинции Матрух, неподалеку от границы с Ливией. Трансляцию вели ведущие телеканалы арабской республики, передает ТАСС.

Присутствовавший на мероприятии официальный представитель главы египетского государства Бассам Рады подчеркнул, что открытая в регионе Гаргуб база «3 июля» является «новейшей в Средиземном море и будет использоваться для обеспечения безопасности северных и западных регионов страны». Помимо этого, новый объект «станет важной составляющей в решении региональных проблем, таких как нелегальная миграция и контрабанда».

В ходе церемонии ас-Сиси заслушал доклад главы ВМС Египта генерал-лейтенанта Ахмеда Халеда Хасана, который отметил, что новая база «будет обеспечивать комплексную стратегию развития вооруженных сил и будет нести послание мира и развития для всего региона».

Вместе с гостями мероприятия, среди которых были наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, а также глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи, глава Египта проинспектировал новый фрегат ВМС страны Al-Galala.

По итогам торжественной церемонии ас-Сиси подписал документ об открытии нового военного объекта, где, в частности, указывается, что «он будет служить цели укрепления национальной безопасности страны по всем стратегическим направлениям».

Занимающая площадь 10 млн кв. м военная база располагает большим количеством новейшей военной инфраструктуры, включая подводные лодки, надводные суда и самолеты. Помимо этого, «3 июля» оснащена системами для проведения тренировок и тактического планирования, а также специализированным аэродромом для воздушных судов.

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