Десятки сторонников основателя WikiLeaks пришли в субботу на Парламентскую площадь в центре Лондона, чтобы организовать там пикник в честь 50-летия Джулиана Ассанжа.

Ассанж находится в заключении в то время, как в британском суде рассматривается запрос о его экстрадиции в США. Судья 4 января отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, адвокаты американской стороны подали апелляцию на это решение. Защита заключенного заявляет, что процесс может затянуться на годы.

«Сегодня мы еще раз напоминаем властям о том, что Ассанж — журналист, а за журналистику карать нельзя, это не преступление. За журналистику нельзя применять смертную казнь и многолетние сроки заключения. Освободите Ассанжа, не экстрадируйте его», — сказал РИА Новости один из участников пикника, представившийся как Карлос.

Minval.az