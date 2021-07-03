Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью политически мотивированным. Об этом сообщает Delfiв субботу, 3 июля.

«Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель. Еврокомиссия и Евросоюз с вами в этот сложный период», – заявила она в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните.

Урсула фон дер Ляйен побещала больше помощи Литве через Frontex и через бюро беженцев.

«Что касается финансовой помощи, то мы рассматриваем этот вопрос, для Литвы предусмотрена общая финансовая помощь из бюджета ЕС – 240 млн. евро. Однако это особенная ситуация, поэтому мы должны думать и о незапланированных, срочных фондах, которые в этом могут помочь», – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что заботы и проблемы Литвы – это «заботы и проблемы» всей Европы.

В свою очередь Науседа акцентировал, что белорусский режим с помощью мигрантов пытается оказывать давление не только на Литву, но и на ЕС.

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