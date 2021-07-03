Финансовая гвардия Италии вскрыла десять телеграм-каналов, связанных с теневым онлайн-рынком по продаже вакцин от коронавируса, а также контрафактных ковид-сертификатов европейского образца. Как сообщает в субботу газета La Repubblica, все они были закрыты.

Помимо известных вакцин Pfizer — BioNTech, Moderna, AstraZeneca стоимостью $120, $128 и $110 соответственно пользователям предлагалось приобретать медицинские препараты для лечения вызываемого коронавирусом заболевания, а также маски и другие предметы персональной защиты без соответствующей сертификации. Что касается так называемых зеленых паспортов, то речь идет о QR-кодах, созданных на основании фальсифицированных данных. Пользователями данных каналов были около тысячи человек, в том числе за пределами ЕС. Оплата могла производиться помимо прочего в биткойнах.

Примечательно, что власти начали расследование после телевизионного репортажа о незаконном теневом рынке, связанным с пандемией. Как указывает ТАСС, следствие занято поиском связей данных каналов с альтернативным рынком вакцин.

Minval.az