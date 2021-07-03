Глава МИД Китая Ван И в ходе выступления на церемонии открытия IX Глобального форума мира в Пекине напомнил, что страна не потерпит вмешательства в ее внутренние дела. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также не потерпим, чтобы какие бы то ни было страны вмешивались в наши внутренние дела или препятствовали нашему развитию», — заявил министр, подчеркнув, что и сам Китай не делает этого.

Ван И добавил, что сегодня Китай уже давно не такой, каким был сто лет назад. «Никто не должен недооценивать непоколебимую волю и возможности китайского народа защищать государственный суверенитет, безопасности и интерес развития страны», — резюмировал глава МИД.

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