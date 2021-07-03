Американское военное командование разрабатывает план экстренной эвакуации сотрудников посольства страны в Афганистане на случай агрессии со стороны радикального движения «Талибан». Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что руководство США в последнее время «ускорило планирование» вынужденной эвакуации своих дипломатов и военных, которые останутся в Афганистане после завершения вывода американских войск. Как уточняет газета, такие планы разрабатываются на случай, если «американские военные и правительственные силы Афганистана, охраняющие посольство США, не справятся с наступательными действиями «Талибана». Кроме дипломатов и военных, из страны могут быть эвакуированы и другие граждане США.

Minval.az