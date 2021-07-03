По меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России, сообщает издание Wired со ссылкой на данные компании Huntress, следящей за кибербезопасностью.

Ранее американский разработчик программного обеспечения для удаленного управления Kaseya заявил, что подвергся атаке вируса-вымогателя, власти США сообщили, что работают над расследованием инцидента.

В Huntress считают, что REvil совершила кибератаку, которая непосредственно затронула 200 компаний.

Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero.

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