В Канаде 719 человек могли стать жертвами аномальной жары в западной провинции Британская Колумбия, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

По ее информации, за последнюю неделю полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных областях Британской Колумбии. Предполагается, что их смерть была вызвана аномально высокой температурой воздуха. Многие из умерших были пенсионерами.

Согласно данным местного метеобюро во вторник, 29 июля, в городке Литтон примерно в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера был зафиксирован температурный максимум в истории Канады — 49,6 градусов. В четверг, 1 июля, из-за начавшихся лесных пожаров населенный пункт практически полностью выгорел, его покинули примерно тысяча жителей, двое человек погибли.

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