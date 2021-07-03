Российская фотомодель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова впервые рассказала о причинах смены религии. Своими мыслями она поделилась с подписчиками во время прямого эфира в Instagram.

«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», — рассказала 25-летняя знаменитость.

По словам Решетовой, изучать мусульманскую религию она начала пару лет назад, но окончательное решение о переходе в ислам принять было трудно. Модель рассказала поклонникам, что она полностью отказалась от алкоголя и всерьез взялась за изучение Корана.

Minval.az